США снова ударят по Ирану, если он восстановит ядерную программу — Трамп

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты нанесут новый удар по Ирану, если Тегеран восстановит свою ядерную программу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

«Конечно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Но мне уже не придется об этом беспокоиться. Она исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено».