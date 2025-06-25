НАТО смягчила риторику в адрес РФ по конфликту на Украине в заявлении саммита — Telegraph
16:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавшее в ее распоряжение коммюнике.
Как говорится в материале, 32 члена НАТО «подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует их собственной, и с этой целью будут учитывать прямые взносы на нужды обороны Украины и ее оборонной промышленности при расчете оборонных расходов союзников».
Издание отмечает, что по итогам прошлогоднего саммита альянс внес в итоговое коммюнике утверждение о «полномасштабном вторжении России» и настаивал на «будущем Украины в НАТО». В 2023 году итоговое заявление содержало обвинение в адрес РФ в «войне против Украины».
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