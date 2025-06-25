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Трамп заявил, что поддерживает коллективную оборону в НАТО, иначе бы не приехал в Гаагу

16:32 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заверил, что поддерживает принцип коллективной обороны в НАТО, а в противном случае не приехал бы на нынешний саммит альянса в Гааге.

«Я стою вместе с ней. Поэтому я и нахожусь здесь. Если бы я вместе с ней не стоял, меня бы здесь не было», — заявил американский лидер, когда его на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом попросили уточнить, поддерживает ли он статью 5 Североатлантического договора НАТО, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. В ней закреплен принцип коллективной обороны блока.

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