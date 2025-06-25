Саммит НАТО не упомянул о возможности приема Украины в альянс
17:12 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО продолжает считать, что РФ представляет «долгосрочную угрозу» евро-атлантической безопасности. Об этом говорится в итоговом документе, принятом по итогам прошедшего саммита.
«Перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности, долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евро-атлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности», — говорится в тексте.
В документе, однако, не упомянута возможность приема Украины в альянс.
«Союзники подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей собственной, и с этой целью будут учитывать прямые взносы на нужды обороны Украины и ее оборонной промышленности при расчете оборонных расходов союзников», — говорится в документе. Перспективы приема Киева в состав альянса в тексте не упоминаются.
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