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НОВОСТИ

Пакистан готов вести содержательный диалог с Индией по всем нерешенным вопросам - премьер Шариф

18:50 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил готовность к проведению диалога с Индией по всем нерешенным вопросам.

«Пакистан готов вести содержательный диалог с Индией по всем нерешенным вопросам, включая принадлежность Кашмира, распределение вод пограничных рек, торговлю и борьбу с терроризмом», — цитирует агентство Press Trust of India (PTI) заявление Шарифа во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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