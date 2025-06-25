Пакистан готов вести содержательный диалог с Индией по всем нерешенным вопросам - премьер Шариф

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил готовность к проведению диалога с Индией по всем нерешенным вопросам.

«Пакистан готов вести содержательный диалог с Индией по всем нерешенным вопросам, включая принадлежность Кашмира, распределение вод пограничных рек, торговлю и борьбу с терроризмом», — цитирует агентство Press Trust of India (PTI) заявление Шарифа во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.