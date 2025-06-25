GigaConf 2025: как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы и клиентский опыт

19:25

Фото пресс-службы Сбера

На какой стадии развития сейчас находится генеративный искусственный интеллект (GenAI), чем он полезен бизнесу и какие задачи решает – об этом поговорили эксперты цифровой индустрии на сессии «GenAI в реальном бизнесе. Как правильно внедрять сегодня и к чему готовиться завтра» в ходе конференции GigaConf 2025.

Модерировал сессию Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка. Он отметил: важно понять, как мы относимся к GenAI – просто как к модной технологии или как к новой реальности, операционной системе для бизнеса и драйверу финансового результата? От того, как мы будем подходить к генеративному искусственному интеллекту, будет зависеть скорость развития этой технологии и кейсы её применения.

Александр Сидоров, Head of Data Science компании Wildberries & Russ, отметил, что генеративный AI – это не просто игрушка для развлечения, а мощный инструмент, который может реально помогать людям и оптимизировать работу. С его помощью можно решать конкретные задачи: автоматизировать HR-процессы, упрощать онбординг, давать ответы на частые вопросы сотрудников. Ключевое – это подход: не обязательно быть «сильным» разработчиком, который всё делает с нуля. Иногда достаточно быть «ловким» – комбинировать готовые решения и быстро создавать полезные штуки за пару вечеров. Но самое главное – это желание помогать, а не просто гнаться за технологиями ради технологий.

По словам Ивана Иванова, директора по стратегии цифровой трансформации «Альфа-Банка», за последние годы искусственный интеллект кардинально изменил банковскую сферу, особенно в части клиентского опыта. Сегодня банки переходят от сценарных чат-ботов к интеллектуальным виртуальным ассистентам, способным вести живой контекстный диалог, интегрироваться в CRM и учитывать историю взаимодействий. Это уже не просто автоматизация – это новая парадигма персонального цифрового банкинга. Искусственный интеллект создает новый пользовательский интерфейс – диалоговый, интуитивный, мгновенный, – сокращая цепочки ценности, устраняя посредников и упрощая доступ к продуктам до одного запроса. По сути, в банках сейчас формируется новый стандарт сервиса, радикально меняя саму логику взаимодействия с банком. Игроки банковского рынка активно ищут способы запустить сетевые эффекты вокруг своих продуктов, стремясь не просто внедрять технологии искусственного интеллекта, а создавать устойчивую ценность там, где есть реальная боль клиента – в точках неудовлетворенных потребностей, которые требуют точного и персонального решения. Именно в этих зонах сейчас рождается настоящая вовлеченность и лояльность благодаря новой технологии.

Михаил Неверов, директор по развитию искусственного интеллекта X5 Tech, считает, что появление генеративного искусственного интеллекта сравнимо по значимости с появлением электричества. Эти технологии трансформируют бизнес-процессы и создают новые возможности. Сегодня наблюдается демократизация доступа к технологиям. Простые инструменты вроде суфлеров (чат-боты для поиска по базам знаний) позволяют любому сотруднику использовать AI без специальных навыков. Офисные копайлоты помогают решать рутинные задачи – это работа с документами, суммаризация, маркетинговые коммуникации и анализ данных. Произошла оптимизация core-бизнеса – AI-решения применяются в логистике, ценообразовании и ассортиментной политике, особенно в ретейле. Можно создавать индивидуальные предложения для клиентов.

Особенностью GenAI спикер назвал простоту использования и кумулятивный эффект от массового применения. Он считает, что развитие GenAI должно происходить с фокусом на практическую пользу, а не на технологии ради технологий.

Андрей Рыбинцев, старший директор «Авито» по ИИ, сравнил развитие GenAI и внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни с переходом на мобильные технологии. Компании, которые адаптируются первыми, получат ключевое преимущество. В «Авито» внедрили AI, ориентируясь на реальные потребности пользователей. Например, сделали продукт, который называется «Подсказки в мессенджере»: можно в один клик отправить одно из трех сообщений и вести переписку намного быстрее. Для малого и среднего бизнеса сделали ассистента, который ведет переписку и отвечает на вопросы. Андрей Рыбинцев отметил, что главное – не технология, а ее способность решать две группы задач: улучшать существующие процессы (коммуникация в мессенджере) и создавать принципиально новые возможности (персональный консультант по покупкам).

По словам Виктора Тарнавского, директора по искусственному интеллекту Т-Банка, GenAI только начинает раскрывать свой потенциал. Компании, которые уже инвестируют в его освоение, получат стратегическое преимущество – ведь с каждым годом модели становятся в разы мощнее. При этом GenAI не создаёт новые потребности, а переизобретает способы их удовлетворения. Те, кто эффективнее интегрируют эти технологии в продукты, смогут перехватить рынки у традиционных игроков. При этом критически важно сохранять баланс между инновациями и экономической эффективностью – использовать адаптированные open-source модели вместо дорогостоящих разработок с нуля.

Среди основных зон развития GenAI эксперты видят: 1) недостроенную инфраструктуру – legacy-системы, отсутствие унифицированных API и инструментов для интеграции агентов, необходимость доработки инженерных слоёв для масштабирования решений; 2) культурные и организационные ограничения – консервативность мышления, недостаток культуры экспериментов и доверия к новым технологиям, инертность сотрудников, сопротивление изменениям; 3) технологическую незрелость и высокую стоимость – существующие модели остаются дорогими в эксплуатации, ограниченная эффективность в ряде сценариев, необходимость баланса между качеством и экономикой.

Спикеры отмечают, что нужно адаптировать законодательство под новые технологии. Кроме того, у общества есть неадекватные ожидания к этой технологии, завышенные требования к надежности и точности AI – ошибки искусственного интеллекта воспринимаются острее, чем человеческие.

Эксперты ожидают, что в ближайший год ключевыми трендами станут удешевление локального инференса, появление первых массовых продуктов с принципиально новым пользовательским опытом и смена парадигмы разработки: программисты будут управлять группами AI-агентов, а не писать код вручную. Главное ожидание – чтобы AI-решения вышли за рамки экспериментов и начали менять повседневную жизнь людей.

GigaConf 2025 – открытая технологическая конференция Сбера, которая собирает ведущих экспертов российских бигтехов, разработчиков, архитекторов, DevOps-специалистов, ML-инженеров. Они анализируют тренды в области AI-технологий и реальные кейсы по внедрению и использованию генеративного искусственного интеллекта.