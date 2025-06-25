Росавиация открыла полеты в Израиль в дневное время, полеты в Иран пока запрещены
21:10 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росавиация после анализа обстановки с полетами на Ближнем Востоке обновила указания для российских авиакомпаний, разрешив им летать в Израиль только в дневное время до 12 июля и до 4 июля запретив выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана, сообщило агентство. Полеты в Катар теперь разрешены.
«Новый документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Ирана не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана», — говорится в сообщении. Агентство уточняет, что NOTAM доведен до эксплуатантов и действует до 02:59 мск 4 июля 2025 года. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать