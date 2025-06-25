Росавиация открыла полеты в Израиль в дневное время, полеты в Иран пока запрещены

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация после анализа обстановки с полетами на Ближнем Востоке обновила указания для российских авиакомпаний, разрешив им летать в Израиль только в дневное время до 12 июля и до 4 июля запретив выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана, сообщило агентство. Полеты в Катар теперь разрешены.

«Новый документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Ирана не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана», — говорится в сообщении. Агентство уточняет, что NOTAM доведен до эксплуатантов и действует до 02:59 мск 4 июля 2025 года. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты.