0
0
38
НОВОСТИ

Росавиация открыла полеты в Израиль в дневное время, полеты в Иран пока запрещены

21:10 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация после анализа обстановки с полетами на Ближнем Востоке обновила указания для российских авиакомпаний, разрешив им летать в Израиль только в дневное время до 12 июля и до 4 июля запретив выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана, сообщило агентство. Полеты в Катар теперь разрешены.

«Новый документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Ирана не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана», — говорится в сообщении. Агентство уточняет, что NOTAM доведен до эксплуатантов и действует до 02:59 мск 4 июля 2025 года. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10954
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11340
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10662
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11002
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10944
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10942
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10827
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10971
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10850
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10721

Возврат к списку