Британия собирается приобрести в США истребители F-35, способные нести ядерное оружие
21:45 25.06.2025 Источник: Интерфакс
Британия приобретет у США не менее 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A, которые могут в том числе нести ядерное оружие, сообщает в среду Sky News.
"Великобритания закупит по меньшей мере 12 малозаметных самолетов F-35, которые могут нести ядерные боеголовки, что станет самым значительным усилением британского ядерного потенциала с 1990-х годов", - цитирует телеканал заявление британского правительства.
Sky News напоминает, что британские ВВС и ВМС уже используют самолёты F-35B, которые могут взлетать с двух британских авианосцев, но эти самолеты не оснащены для использования ядерного оружия.
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