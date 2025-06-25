Британия собирается приобрести в США истребители F-35, способные нести ядерное оружие

21:45 Источник: Интерфакс

Британия приобретет у США не менее 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A, которые могут в том числе нести ядерное оружие, сообщает в среду Sky News.

"Великобритания закупит по меньшей мере 12 малозаметных самолетов F-35, которые могут нести ядерные боеголовки, что станет самым значительным усилением британского ядерного потенциала с 1990-х годов", - цитирует телеканал заявление британского правительства.

Sky News напоминает, что британские ВВС и ВМС уже используют самолёты F-35B, которые могут взлетать с двух британских авианосцев, но эти самолеты не оснащены для использования ядерного оружия.