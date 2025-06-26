Жительница Петербурга задержана и арестована за сбор данных о военнослужащих
10:05 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянку за сбор данных о военнослужащих Минобороны России и членах их семей по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге <…> задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций», — сообщили в ЦОС.
В ее средствах связи нашли переписку в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности. Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
НОВОСТИ
- 11:05 26.06.2025
- Спецслужбы Индии арестовали служащего штаба ВМС за шпионаж в пользу Пакистана — СМИ
- 11:00 26.06.2025
- Трамп пообещал странам НАТО, что Россия не нападет на них — Washington Post
- 10:58 26.06.2025
- В Подмосковье осужден участник группы телефонных мошенников
- 10:45 26.06.2025
- На референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан — Орбан
- 10:20 26.06.2025
- Несколько новых стран могут присоединятся к «Авраамовым соглашениям» — Уиткофф
- 10:00 26.06.2025
- Более половины граждан Украины считают, что страна идет в неправильном направлении — опрос
- 09:32 26.06.2025
- Европе грозит дестабилизация в случае затягивания военных действий на Украине — Белоусов
- 09:20 26.06.2025
- Трамп ни разу прямо не упомянул РФ на закрытой встрече с лидерами стран НАТО — Bloomberg
- 09:05 26.06.2025
- Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области
- 09:00 26.06.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать