Жительница Петербурга задержана и арестована за сбор данных о военнослужащих

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянку за сбор данных о военнослужащих Минобороны России и членах их семей по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге <…> задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций», — сообщили в ЦОС.

В ее средствах связи нашли переписку в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности. Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.