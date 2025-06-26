Сыктывкарцы оплачивают покупки улыбкой активнее других жителей России

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Клиенты Сбера в мае активнее всего использовали сервис «Оплата улыбкой» в Сыктывкаре. Финансовый оборот всех совершенных покупок по биометрии в в этом городе в последний весенний месяц составил более 66 млн руб., а количество проведенных транзакций составило более 100 тысяч. Самый крупный платеж, совершенный с помощью сервиса, составил 279 тыс. руб., он был совершен в стоматологической клинике.

На втором месте после Сыктывкара – Северодвинск, на третьем Сарапул. В ТОП-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола. Город-победитель определяли исходя из количества биометрических транзакций на количество клиентов, которые используют сервис «Оплата улыбкой» в регионах присутствия Сбера.

Больше всего раз сервис использовала Ольга из Тюменской области, совершившая 260 транзакций с помощью улыбки. До 2025 конца года Сбер каждый месяц будет дарить самым активным клиентам промокод в «Купер» на 100 тыс. руб.

Для оплаты по биометрии нужно на экране терминала выбрать «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру. Биотерминалы Сбера распознают уникальные физиологические черты лица, система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код, на основе которого биометрическая платформа подтверждает личность покупателя, после чего происходит оплата. Уникальный образ лица распознается благодаря искусственному интеллекту, который может не только отличать реальных людей от фотографий или видео, а также учитывает изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды. В случае необходимости для дополнительной проверки система может запросить ПИН-код, который также является дополнительным фактором обеспечения защиты операций.

Сервис оплаты по биометрии Сбер работает с лета 2023 года, по всей стране уже установлены примерно 1,2 млн био-терминалов для оплаты улыбкой.