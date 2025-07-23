ВСУ в Херсонской области намеренно селятся рядом с гражданскими — подполье
10:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра Херсонской области намеренно селятся в плотной гражданской застройке, чтобы минимизировать возможность удара по ним, так как ВС РФ ценит жизни гражданских. Об этом ТАСС рассказали в подпольной организации «Русский Херсон».
«Украинских военных стали заселять в покинутые дома в частном секторе, которых на правобережье очень много. Доходит до того, что из дома по соседству с местными жителями на российские позиции запускают дроны. Очевидно, что ВСУ цинично прикрываются мирными жителями — знают, что российские военные не станут рисковать. И даже если такой дом будет поражен высокоточным оружием, в новостях появится репортаж о том, как русские уничтожили жилой дом», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что именно из-за этого многие жители стараются продать свою недвижимость и переехать в более безопасные регионы. Однако желающих купить дом, за который в ближайшее время развернутся бои, немного.
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