Израиль осуждает признание Палестины Францией, считает это наградой за террор — Нетаньяху

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль решительно осуждает решение Франции о признании государственности Палестины, о котором объявил президент республики Эмманюэль Макрон. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона о признании палестинского государства рядом с Тель-Авивом в свете резни 7 октября [2023 года]. Подобный шаг вознаграждает террор и угрожает созданием еще одного иранского сателлита, подобно тому, как это произошло с Газой», — написал он на своей странице в соцсети X.