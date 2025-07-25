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НОВОСТИ

В России восстанавливается больше лесов, чем погибает — Мишустин

10:20 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия принимает меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.

«В России леса занимают почти 1 млрд 200 млн га. Это пятая часть мировой площади. Мы принимаем меры, чтобы не допустить ее сокращения, — сказал он. — Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается. За прошлый год — в полтора раза».

С 2019 года в России восстановили около 8 млн га, отметил премьер.

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