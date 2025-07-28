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Каждый пятый украинец в Польше уже подал документы для получения гражданства — посол

20:40 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый гражданин Украины, проживающий сейчас в Польше в качестве беженца, уже имеет свой бизнес и подал документы для оформления польского гражданства. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

«Те, кто действительно уже зацепился — 15-20% — подали документы на гражданство, открыли бизнес, чувствуют себя комфортно», — приводит слова посла украинская служба «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

Как отметил Боднар, еще около 70% уехавших в Польшу после февраля 2022 года украинцев хотели бы вернуться на родину, если бы Украина создала для этого условия.

Те же украинские беженцы, кто все же приехал обратно на Украину, по словам Боднара, сталкиваются с проблемой взаимопонимания на родине. «Уже есть прослойка людей, которые вернулись, и они говорят, что мы столкнулись с буллингом в школе, когда дети, которые оставались и уезжали во время конфликта, не понимают друг друга. Это определенная проблема», — подчеркнул посол.

С февраля 2022 года, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с Украины выехали почти 10 млн человек.

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