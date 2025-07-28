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Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне

22:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, угрожая РФ и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. В случае Трампа это будет войной с собственной страной, заявил на свой странице в соцсети X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи, — написал Медведев по-английски. — Во-первых, Россия не Израиль, и даже не Иран».

«Во-вторых, — продолжил зампред СБ РФ, — каждый новый ультиматум [для Трампа] — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной». «Не иди дорогой сонного [46-го президента США] Джо [Байдена]!» — призвал Медведев.

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