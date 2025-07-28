Украина приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил МИД страны в своем телеграм-канале.

«Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе — следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции», — говорится в сообщении МИД по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Кроме того, во время совещания были приняты решения об ускорении прекращения действия для Украины ряда международных договоров с РФ, Белоруссией и в рамках СНГ.

Договор устанавливает лимиты на количество вооружений и техники в обычных вооруженных силах стран — участниц соглашения, а именно: танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.