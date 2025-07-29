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В Минске пресечен полет неопознанного БПЛА, пострадавших нет — МО Белоруссии

11:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО Белоруссии пресекла в воздушном пространстве республики полет беспилотника, он упал в Минске, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными силами ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02:33 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича города Минска. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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