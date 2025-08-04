По военным аэродромам ВСУ нанесен групповой удар с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал"

14:00 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что нанесен групповой удар с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал" по украинским военным аэродромам.

"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.