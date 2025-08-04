Трамп заявил, что существенно повысит пошлины в отношении Индии за импорт нефти РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и «перепродажу» российской нефти.

«Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», — написал он в социальной сети Truth Social.

«В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США», — добавил хозяин Белого дома.