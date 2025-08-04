0
0
143
НОВОСТИ

Число машин перед Крымским мостом сократилось с рекордных 4 тыс. до 2,3 тыс.

20:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 380 автомобилей находятся в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи вечером в понедельник, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 615 транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 765 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов», — говорится в сообщении по данным на 19:00 мск.

В 17:00 мск был зафиксирован максимум автомобилей в очередях к мосту: 4 068 машин, из которых более 2,8 тыс. — со стороны Тамани. Предыдущий рекорд по числу ожидающих проезда автомобилей был зафиксирован в мае — 2,7 тыс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 04.08.2025
США сами торгуют с РФ, их действия против Нью-Дели неразумны — МИД Индии
0
94
21:00 04.08.2025
Для ликвидаций последствий в пострадавшем от непогоды Туапсинском районе привлечены дополнительные силы
0
135
20:45 04.08.2025
Четверо исполнителей теракта в Crocus City Hall заявили о признании вины и просили прощения
0
154
20:00 04.08.2025
Запад превращает Украину в бесправную колонию, торгующую суверенитетом — Тимошенко
0
210
19:20 04.08.2025
Трамп заявил, что существенно повысит пошлины в отношении Индии за импорт нефти РФ
0
230
19:13 04.08.2025
Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
0
239
18:40 04.08.2025
Румыны ограничивают расходы на фоне принимаемых властями мер жесткой экономии — опрос
0
258
18:21 04.08.2025
Умер старейший генерал в русской истории
0
392
18:00 04.08.2025
КНР побеждает в торговой войне, начатой США — обозреватель WP
0
316
17:32 04.08.2025
Производство сыров в России увеличилось за 10 лет почти в два раза — Двойных
0
329

Возврат к списку