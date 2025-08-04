Число машин перед Крымским мостом сократилось с рекордных 4 тыс. до 2,3 тыс.

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 380 автомобилей находятся в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи вечером в понедельник, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 615 транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 765 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов», — говорится в сообщении по данным на 19:00 мск.

В 17:00 мск был зафиксирован максимум автомобилей в очередях к мосту: 4 068 машин, из которых более 2,8 тыс. — со стороны Тамани. Предыдущий рекорд по числу ожидающих проезда автомобилей был зафиксирован в мае — 2,7 тыс.