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НОВОСТИ

Худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов умер на 68-м году жизни

11:20 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ТАСС театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.

«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», — сказал собеседник агентства.

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