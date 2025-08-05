Худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов умер на 68-м году жизни

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ТАСС театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.

«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», — сказал собеседник агентства.