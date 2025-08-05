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В МИД Белоруссии вызван поверенный в делах Польши из-за готовящейся в Варшаве акции

12:20 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши в связи с планируемым в Варшаве мероприятием, цель которого — нанести ущерб Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

«По имеющимся в министерстве иностранных дел сведениям, 9–10 августа в Варшаве, на площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете, запланировано проведение мероприятия, цель которого — нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью. Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям», — сказал Варанков, которого цитирует пресс-служба министерства.

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