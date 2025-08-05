Полуостров Камчатка сместился после землетрясения почти на 2 метра на юго-восток

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля, сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония», — говорится в сообщении.