0
0
153
НОВОСТИ

Полуостров Камчатка сместился после землетрясения почти на 2 метра на юго-восток

13:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля, сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 05.08.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 295 военнослужащих в зоне СВО
0
14
14:30 05.08.2025
Сбер и курорт «Мрия» открыли новые зоны отдыха в Алупке
0
9
14:12 05.08.2025
Роботы-собаки будут выявлять утечки газа и патрулировать завод в Южной Корее
0
70
14:00 05.08.2025
Средства ПВО сбили за сутки 146 беспилотников ВСУ
0
104
13:20 05.08.2025
Приговор Гуцул является образцом политически мотивированного решения — Песков
0
155
13:05 05.08.2025
Поставивший оружие исполнителям теракта в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тыс. руб.
0
189
13:00 05.08.2025
В России скоро могут дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от региона — Володин
0
193
12:32 05.08.2025
Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузской автономии Гуцул к семи годам лишения свободы
0
266
12:30 05.08.2025
Альянс в сфере искусственного интеллекта представил третий рейтинг вузов
0
241
12:20 05.08.2025
В МИД Белоруссии вызван поверенный в делах Польши из-за готовящейся в Варшаве акции
0
227

Возврат к списку