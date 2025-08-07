Президент Бразилии собирается обсудить действия США с лидерами Китая и Индии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен провести телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения возможной общей реакции членов БРИКС на действия американской администрации, которая угрожает странам за укрепление торговых отношений с Россией. Об этом сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим. По его словам, Бразилия отвергает идею односторонних санкций и допускает их введение только по решению ООН.