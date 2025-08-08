Трамп заявил, что не обуславливает переговоры с Путиным его встречей с Зеленским

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп не обуславливает очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным его встречей с Владимиром Зеленским. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, должен ли Путин, по его мнению, встретиться с Зеленским, чтобы могли состояться очные переговоры российского и американского руководителей. «Нет, он не должен, нет», — заявил Трамп, имея в виду Путина.