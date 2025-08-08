0
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 30 украинских БПЛА над регионами России

09:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 00:20 мск до 05:40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

девять — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей», — сообщили там.

