Объем интернет-торговли в РФ в I полугодии вырос на 36% — АКИТ
10:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем интернет-торговли в России в первой половине 2025 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на онлайн-шоппинг россияне потратили 5,3 трлн рублей. Об этом сказано в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомился ТАСС.
«Рост объемов интернет-торговли в первом полугодии 2025 года составил 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь россияне потратили на онлайн-покупки 5,3 трлн рублей. Из этой суммы 97% приходится на российские интернет-магазины и платформы», — сказано в исследовании.
По данным АКИТ, доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж страны по итогам шести месяцев составила 22,4%. Год назад за тот же период она была 15,2%.
Топ-10 регионов по объему онлайн-продаж остался прежним. Лидирует Москва с 17,2% от общего рынка, затем Московская область — 7,9%, Санкт-Петербург — 6,2%, Краснодарский край — 4,7%. Ростовская и Свердловская области занимают по 2,8%, Самарская, Нижегородская области и Татарстан — по 2%, Красноярский край — 1,9%. Немного отстает Башкирия с 1,87%, а также Челябинская и Новосибирская области — по 1,8%.
По словам президента АКИТ Артема Соколова, регионы продолжают наращивать объемы интернет-торговли. «Сегодня их доля в общей структуре онлайн-покупок составляет уже почти 77%», — сказал он.
