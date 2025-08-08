Король Малайзии прибыл в Казань
12:05 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет верховного главы Малайзии Ибрагима приземлился в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
«В столицу Татарстана прибыл король Малайзии султан Ибрагим. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Верховный правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого, помимо Москвы, принял решение посетить еще и Казань», — написала она.
