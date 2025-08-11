Участник московской ярмарки отправляет овощи и фрукты в зону проведения СВО

11:23

Фермер Антон, продающий свою продукцию на ярмарке в Хорошево-Мневниках, помогает участникам специальной военной операции - он с семьей передает на фронт овощи и фрукты. Фермер и его жена выращивают и привозят на продажу лук, картофель, морковь, свеклу, а также огурцы, помидоры, фрукты и клубнику. "Иногда отправляю свои продукты, а бывает, нужно простое участие – что-то довезти до Москвы или найти того, кто едет в нужном направлении, или просто купить конфеты. Девчонки из нашего района делают сухие пайки – готовые суповые наборы из овощей и мяса. Их потом нужно просто залить кипятком, и получается практически домашний обед», – рассказал Антон.

Продукцией помогают и односельчане Антона, например один из его друзей, владеющий колбасным цехом, передает на фронт сушеное мясо. А ученики местной школы ученики пишут письма бойцам и отправляют посылки. Женщины также плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, пекут домашние пирожки, шьют постельные принадлежности.