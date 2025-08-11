0
0
150
НОВОСТИ

Участник московской ярмарки отправляет овощи и фрукты в зону проведения СВО

11:23 11.08.2025

Фермер Антон, продающий свою продукцию на ярмарке в Хорошево-Мневниках, помогает участникам специальной военной операции - он с семьей передает на фронт овощи и фрукты. Фермер и его жена выращивают и привозят на продажу лук, картофель, морковь, свеклу, а также огурцы, помидоры, фрукты и клубнику. "Иногда отправляю свои продукты, а бывает, нужно простое участие – что-то довезти до Москвы или найти того, кто едет в нужном направлении, или просто купить конфеты. Девчонки из нашего района делают сухие пайки – готовые суповые наборы из овощей и мяса. Их потом нужно просто залить кипятком, и получается практически домашний обед», – рассказал Антон.

Продукцией помогают и односельчане Антона, например один из его друзей, владеющий колбасным цехом, передает на фронт сушеное мясо. А ученики местной школы ученики пишут письма бойцам и отправляют посылки. Женщины также плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, пекут домашние пирожки, шьют постельные принадлежности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:40 11.08.2025
Сбер: Искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов
0
11
12:32 11.08.2025
В Британии лейбористы досрочно выпустили из тюрем более 26 тыс. заключенных — СМИ
0
47
12:20 11.08.2025
Трамп приказал убрать портреты Обамы и Бушей с глаз посетителей Белого дома — CNN
0
82
12:05 11.08.2025
Рыбальченко предложил поэтапно повысить до 21 года возраст покупки спиртного
0
100
12:00 11.08.2025
Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства вступил в силу
0
114
11:32 11.08.2025
Шесть человек задержаны за легализацию в РФ 5 тыс. мигрантов через взломанные «Госуслуги»
0
174
11:20 11.08.2025
Растет число пленных военных ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР — Пушилин
0
196
11:07 11.08.2025
Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
0
196
11:05 11.08.2025
ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
0
230
11:00 11.08.2025
Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
0
198

Возврат к списку