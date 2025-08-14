0
НОВОСТИ

Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК

13:05 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, по предварительной информации, погибли после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке, двое пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

«14 августа 2025 года на территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительной информации, трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

