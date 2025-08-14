Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона

13:06

В городе Бузулуке состоялась презентация нового туристического автомаршрута, который был создан совместно представителями компании «Роснефть» и министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Маршрут называется «Степные истории», он ведет туристов из Бузулука в Аксаково по живописным степным ландшафтам Западного Оренбуржья. Следуя по нему, путешественники смогут посетить Национальный парк «Бузулукский бор» - крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии, пещерный скит Спасо-Преображенского мужского монастыря, имение семьи Державиных, основанное в 1750 году отцом известного русского поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. Также в маршрут включено оренбургское имение семьи знаменитого историка Николая Карамзина Преображенка в Бузулукском районе. Финишировать предлагается в Бугурусланском районе, где в июле 2025 после масштабной реставрации открылся музей-заповедник писателя Сергея Аксакова.

Маршрут проложен с учетом расположения заправок «Роснефти» так, чтобы путешественники в поездке могли с комфортом отдыхать и заправляться гарантированно качественным топливом. Проект стал результат сотрудничества нефтяной компании и региональных властей, которая направлена на развитие внутреннего туризма и инфраструктуры. На презентации «Степных историй» гости смогли поучаствовать в викторине и получить за правильные ответы полезные в путешествиях призы.

Протяженность маршрута - около 250 км. Он уже опубликован на информационно-сервисной платформе «Роснефти» - «Горизонты России: Поехали с нами!», которая позволяет автотуристу самому собирать туристические маршруты по РФ, трансформируя их в любой момент поездки.