Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву — Макрон

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил на видеоконференции с европейскими лидерами, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Украине. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем выступлении перед журналистами в среду, полная версия которого была опубликована Елисейским дворцом в четверг.

«Он сказал вещи, которые для меня особенно важны: НАТО не должна быть частью гарантий безопасности [Украине] — мы знаем, что это особенно чувствительный момент для российской стороны, — но при этом США и все желающие союзники должны участвовать в их обеспечении», — сказал Макрон.