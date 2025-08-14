15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1 315 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки воск «Север» противник потерял до 155 военных, «Запад» — до 225 человек, «Южная» — свыше 265, «Центр» — свыше 355, «Восток» — до 230, «Днепр» — свыше 85.