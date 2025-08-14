ВСУ за сутки потеряли порядка 1 315 военнослужащих в зоне СВО
15:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1 315 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки воск «Север» противник потерял до 155 военных, «Запад» — до 225 человек, «Южная» — свыше 265, «Центр» — свыше 355, «Восток» — до 230, «Днепр» — свыше 85.
НОВОСТИ
- 15:32 14.08.2025
- Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
- 15:12 14.08.2025
- Успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ — DT
- 14:32 14.08.2025
- Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву — Макрон
- 14:24 14.08.2025
- Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года
- 14:12 14.08.2025
- США скрывают потери пакистанских истребителей F-16 в военном конфликте с Индией — The Times of India
- 14:00 14.08.2025
- Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков
- 13:32 14.08.2025
- ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
- 13:20 14.08.2025
- Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет
- 13:06 14.08.2025
- Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона
- 13:05 14.08.2025
- Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать