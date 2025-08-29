0
0
168
НОВОСТИ

Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии в случае нападения США

12:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила о солидарности стран Евросоюза с Данией и Гренландией, однако ушла от ответа о возможных гарантиях безопасности ЕС для этих стран на случай нападения США.

«Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией», — заявила она по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген, отвечая на вопросы датских журналистов, какие конкретные гарантии безопасности Евросоюз готовит для Дании и Гренландии «на случай нападения». После этого вопроса Каллас сразу попрощалась и попыталась прервать свой подход к СМИ, но журналисты задали ей еще несколько вопросов на другие темы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 29.08.2025
Июль в РФ стал третьим самым теплым месяцем за всю историю наблюдений — Вильфанд
0
34
13:00 29.08.2025
Китай уклонился от предложения США провести первые переговоры министров обороны —СМИ
0
59
12:33 29.08.2025
Городецкие пряники и юколу отправили в зону СВО участники «Вкусов России»
0
118
12:32 29.08.2025
Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Пхетхонгтхан Чинават
0
129
12:20 29.08.2025
Бельгия передаст Украине оружие на 100 млн евро и ускорит передачу F-16
0
142
12:05 29.08.2025
Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ — Роспотребнадзор
0
189
11:32 29.08.2025
США могут поставить ракеты ERAM на Украину до конца года — CNN
0
219
11:20 29.08.2025
Трамп сократит зарубежную помощь еще на $5 млрд, в том числе поддержку Киева — NYP
0
236
11:05 29.08.2025
Визит Путина в Китай станет манифестом в защиту мира — посол КНР в РФ
0
244
11:00 29.08.2025
Смертность от холеры выросла в мире в июле на 14% по сравнению с июнем — ВОЗ
0
237

Возврат к списку