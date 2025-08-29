Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии в случае нападения США
12:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила о солидарности стран Евросоюза с Данией и Гренландией, однако ушла от ответа о возможных гарантиях безопасности ЕС для этих стран на случай нападения США.
«Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией», — заявила она по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген, отвечая на вопросы датских журналистов, какие конкретные гарантии безопасности Евросоюз готовит для Дании и Гренландии «на случай нападения». После этого вопроса Каллас сразу попрощалась и попыталась прервать свой подход к СМИ, но журналисты задали ей еще несколько вопросов на другие темы.
