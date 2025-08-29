Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ — Роспотребнадзор
12:05 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завозной случай лихорадки чикунгунья впервые зафиксирован в РФ в текущем году, заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. <…> В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки. На следующий день он обратился за медпомощью и был доставлен в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но результаты обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал был отправлен в центр «Вектор» Роспотребнадзора для подтверждения диагноза.
Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.
