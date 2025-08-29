Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Пхетхонгтхан Чинават

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора с бывшим главой правительства Камбоджи Хун Сеном. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Судьи признали Чинават виновной в нарушении этических норм.