Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Пхетхонгтхан Чинават

12:32 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора с бывшим главой правительства Камбоджи Хун Сеном. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Судьи признали Чинават виновной в нарушении этических норм.

