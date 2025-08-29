Городецкие пряники и юколу отправили в зону СВО участники «Вкусов России»
12:33 29.08.2025
Участники фестиваля «Вкусы России» собрали и отправили в зону СВО посылки с гуманитарной помощью. Фестиваль прошел на ВДНХ, в нем участвовали производителей из разных регионов РФ. Свои товары на передовую послали более 30 предпринимателей.
Например, от Чечни отправили три машины с халяльной тушенкой, из Краснодарского края - упаковки с чаем, а из Алтайского края - мед.
Фермер Ева Богоявленская представляла на фестивале адыгейские сыры, которые она регулярно передает в зону СВО. Также настоятель храма под Майкопом и прихожане, среди которых Богоявленская, собрали грузовик с арматурой, а недавно они отправили в один из военных госпиталей партию физраствора и постельное белье.
Красноярский край представлял на фестивале оленину и дикую рыбу. Коммерческий директор местной компании и председатель совета общины коренных малочисленных народов «Мукустур» Снежана Румянцева рассказала, что среди продуктов, которые сотрудники отправляют бойцам есть юкола - сушеное филе северного оленя. Этот продукт долго не портится и подходит для перевозки и хранения в любых условиях.
Предприниматель Антон из Нижегородской области отправил в зону СВО городецкие пряники. Ранее он передавал бойцам генераторы, медикаменты и строительные материалы по запросам военнослужащих. Также производители из Ульяновской области передают пряники детям, отцы которых находятся на передовой.
