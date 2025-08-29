Июль в РФ стал третьим самым теплым месяцем за всю историю наблюдений — Вильфанд
13:05 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Июль 2025 года занял рекордное третье место в ранге самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В России июль был третьим самым теплым месяцем за весь период наблюдений. Если говорить о температуре, метеорологи в последнее время обращают внимание на среднюю температуру океана в зоне 60 градусов северной широты. Она является очень важным индикатором для прогноза на будущее. В июле средняя температура в этой зоне была тоже третья по величине», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Вильфанд уточнил, что также в июле отмечалась небольшая протяженность арктического льда: второе место по минимуму этой величины за весь период наблюдений в течение 47 лет.
НОВОСТИ
- 13:00 29.08.2025
- Китай уклонился от предложения США провести первые переговоры министров обороны —СМИ
- 12:33 29.08.2025
- Городецкие пряники и юколу отправили в зону СВО участники «Вкусов России»
- 12:32 29.08.2025
- Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Пхетхонгтхан Чинават
- 12:20 29.08.2025
- Бельгия передаст Украине оружие на 100 млн евро и ускорит передачу F-16
- 12:05 29.08.2025
- Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ — Роспотребнадзор
- 12:00 29.08.2025
- Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии в случае нападения США
- 11:32 29.08.2025
- США могут поставить ракеты ERAM на Украину до конца года — CNN
- 11:20 29.08.2025
- Трамп сократит зарубежную помощь еще на $5 млрд, в том числе поддержку Киева — NYP
- 11:05 29.08.2025
- Визит Путина в Китай станет манифестом в защиту мира — посол КНР в РФ
- 11:00 29.08.2025
- Смертность от холеры выросла в мире в июле на 14% по сравнению с июнем — ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать