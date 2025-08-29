Июль в РФ стал третьим самым теплым месяцем за всю историю наблюдений — Вильфанд

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Июль 2025 года занял рекордное третье место в ранге самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В России июль был третьим самым теплым месяцем за весь период наблюдений. Если говорить о температуре, метеорологи в последнее время обращают внимание на среднюю температуру океана в зоне 60 градусов северной широты. Она является очень важным индикатором для прогноза на будущее. В июле средняя температура в этой зоне была тоже третья по величине», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Вильфанд уточнил, что также в июле отмечалась небольшая протяженность арктического льда: второе место по минимуму этой величины за весь период наблюдений в течение 47 лет.