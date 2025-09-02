Неразорвавшийся снаряд в одной из квартир в Ростове-на-Дону вынесен из дома

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в одной из квартир в Ростове-на-Дону после отраженной атаки БПЛА, вынесен из дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир пострадавшего прошедшей ночью дома, был обнаружен неразорвавшийся заряд. В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов. Проведена эвакуация 320 жителей дома. Задействован пункт временного размещения на базе школы № 115», — написал он в своем телеграм-канале.

Скрябин уточнил, что 2 сентября в школе № 115 будет организован дистанционный формат обучения. Занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в поврежденном доме и возвращения эвакуированных жителей.