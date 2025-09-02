Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне
09:05 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
«9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю Победы в мировой антифашистской войне [в гостях] друг у друга, — отметил Си Цзиньпин. — Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН».
