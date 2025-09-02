Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО — канцлер

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия не будет пересматривать политику нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF.

«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения», — сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия приняла ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, и не сделает исключение в случае присоединения Австрии к альянсу.