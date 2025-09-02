КНР готова с РФ продвигать более справедливую систему глобального управления — Си Цзиньпин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин готов вместе с Москвой продвигать формирование более справедливого мирового порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления», — заявил председатель КНР.