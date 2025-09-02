Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Об этом заявил журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода „Сила Сибири — 2“ и транзитного газопровода через территорию Монголии „Союз Восток“. Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», — сказал Миллер.