Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
10:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Об этом заявил журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.
«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода „Сила Сибири — 2“ и транзитного газопровода через территорию Монголии „Союз Восток“. Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», — сказал Миллер.
