НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
10:20 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс намерен использовать японский флот для ведения боевых действий по всему миру. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.
«По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, — сообщил Патрушев. — Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны».
Помощник президента уточнил, что японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом и могут быть встроены в западные коалиционные форматы в любой момент.
