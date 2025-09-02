НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс намерен использовать японский флот для ведения боевых действий по всему миру. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.

«По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, — сообщил Патрушев. — Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны».

Помощник президента уточнил, что японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом и могут быть встроены в западные коалиционные форматы в любой момент.