0
0
55
НОВОСТИ

В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей

10:05 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпитализация потребовалась 21 человеку, включая троих детей, после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. <…> Четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших — четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 02.09.2025
НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
0
20
10:00 02.09.2025
Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
0
78
09:32 02.09.2025
КНР готова с РФ продвигать более справедливую систему глобального управления — Си Цзиньпин
0
130
09:20 02.09.2025
Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО — канцлер
0
150
09:05 02.09.2025
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне
0
190
09:01 02.09.2025
Сбер представит инновационные решения на собственном стенде на ВЭФ-2025
0
166
09:00 02.09.2025
Неразорвавшийся снаряд в одной из квартир в Ростове-на-Дону вынесен из дома
0
181
22:40 01.09.2025
Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет — Мадуро
0
700
22:00 01.09.2025
Отделения Соцфонда начали прием заявок на оформление пособия по беременности для студенток
0
626
21:20 01.09.2025
Сквозные трещины на российском сегменте МКС полностью загерметизированы
0
695

Возврат к списку