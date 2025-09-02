В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпитализация потребовалась 21 человеку, включая троих детей, после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. <…> Четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших — четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.