НОВОСТИ

Нефтегазовые доходы РФ на 2026 г. будут закладываться исходя из цены нефти в $59

11:05 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтегазовые доходы бюджета РФ на 2026 год будут закладываться исходя из средней цены на нефть в $59 за баррель, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

«Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому, мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, — достаточно взвешенный, $59 [за баррель], где-то $60 в последующие годы», — сказал Силуанов.

