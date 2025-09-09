Rheinmetall поставит Киеву свои новые системы противодронной защиты Skyranger
12:05 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский оборонный концерн Rheinmetall уже в текущем году намерен поставить Киеву свои новейшие системы противодействия беспилотникам Skyranger. Соответствующий договор будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI, сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.
«Уже в этом году будут поставлены первые [системы]», — сказал он. По информации телеканала, речь идет о сделке «на трехзначную миллионную сумму».
Skyranger представляет собой мобильную противоракетную систему, которую можно устанавливать на автомобили. «Каждая из этих систем может покрывать территорию четыре на четыре километра, чтобы обеспечить там полное отсутствие дронов», — заявил Паппергер.
При этом Украина получит Skyranger еще до того, как они будут поставлены самому Бундесверу, который также заказал эти системы у Rheinmetall.
