Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером

09:05 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты ключевой нижней палаты парламента Японии во вторник большинством голосов избрали председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером.

По итогам голосования Такаити получила 237 голосов из 465. Ее основной оппонент — лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 149 голосов.

За день до голосования ЛДП, не имеющая большинства в парламенте, смогла заключить альянс с консервативной партией «Общество обновления Японии», что гарантировало Такаити избрание.

