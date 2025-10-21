0
НОВОСТИ

Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию активов России — Politico

10:05 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия не намерена блокировать план ЕС по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на бельгийского дипломата.

Брюссель опасается правовых последствий от использования активов. Собеседник издания уточнил, что Бельгия не будет возражать против призыва к Еврокомиссии разработать юридическое предложение об использовании замороженных активов. Заключения Европейского совета дадут «политическое добро» ЕК на дальнейшие действия в этом вопросе после саммита ЕС в четверг, пишет Politico.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России — чуть более 200 млрд евро — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

НОВОСТИ

