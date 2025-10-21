Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отраслевые министерства и ведомства РФ рассмотрят возможность установления для нефтяных компаний обязанности по переработке не менее 40% добываемых объемов нефти с поставкой произведенного топлива на внутренний рынок. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

«Об установлении обязанности нефтяных компаний обеспечивать направление на переработку не менее 40% добываемых объемов нефти с поставкой на внутренний рынок произведенных из указанного объема сырья моторных топлив», — говорится в документе.